Blaulicht aus Stuttgart Trickbetrüger erbeuten Tausende Euro

Von red 04. Dezember 2016 - 20:40 Uhr

Einen Trickbetrug meldet die Polizei aus StuttgartFoto: dpa

Ein Mann wird Opfer von Trickbetrügern und händigt ihnen mehrere Tausend Euro aus – diese und weitere Meldungen im Bericht der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Feuerbach - Ein 72-jähriger Mann wurde in der vergangenen Woche zum Opfer von Trickdieben und händigte diesen mehrere Tausend Euro aus. Angebliche Polizeibeamte hatten mehrfach telefonisch Kontakt zu ihm aufgenommen und ihn mit einer frei erfundenen Geschichte dazu überredet, von seiner Bank einen hohen Geldbetrag abzuheben.

In der Folge kam es am Freitag, 25. November, um 23 Uhr und am Donnerstag, 1. Dezember um 13 Uhr zu zwei Geldübergaben im Bereich des Werner-Haas-Weges in Stuttgart-Feuerbach an vermutlich unterschiedliche Personen. Bei dem Geldabholer im ersten Fall soll es sich um einen 1, 80 Meter großen und schlanken Mann gehandelt haben, der mit einer schwarzen Windjacke und einer blauen Sporthose mit weißen Streifen bekleidet war. Außerdem trug er weiße Sportschuhe und eine Wintermütze. Der Zweite war ebenfalls schlank, mit hellem Teint und dunklen kurzen Haaren. Er ist zirka 1,70 Meter groß und trug grau-gelbe Kleidung.

Der 72-Jährige meldete sich erst am Freitag bei der Polizei, als er erkannt hatte, dass er Betrügern auf den Leim gegangen war. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/89 90-57 78 entgegen.