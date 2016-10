Blaulicht aus Stuttgart Berufsverkehr gerät nach Crash ins Stocken

Von red 21. Oktober 2016 - 12:07 Uhr

Ein Unfall in Stuttgart-Zuffenhausen hatte am Freitagmorgen Auswirkungen auf den Berufsverkehr.Foto: dpa/Symbolbild

Erneut kracht es auf der B27a, dieses Mal in Stuttgart-Zuffenhausen: Ein Frontalzusammenstoß fordert dort zwei Verletzte – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Zuffenhausen - Bei einem Frontalzusammenstoß in Stuttgart-Zuffenhausen sind in der Nacht zum Freitag zwei Autofahrerinnen verletzt worden.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilt, war eine 52-jährige Mitsubishi-Fahrerin gegen 5.30 Uhr auf der Ludwigsburger Straße in Richtung Kornwestheim unterwegs. An der Kreuzung mit der Bundesstraße 27a wollte sie nach links abbiegen. Weil dort die Ampel allerdings um diese Uhrzeit noch nicht in Betrieb war, übersah die 52-Jährige offenbar den entgegenkommenden Mercedes einer ebenfalls 52-jährigen Frau.

Die beiden Autos stießen frontal zusammen, der Mitsubishi wurde dabei in eine Grünfläche geschleudert. Beide Fahrerinnen verletzten sich leicht, alarmierte Rettungskräfte versorgten sie vor Ort. Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden rund 25.000 Euro betragen, an beiden Autos entstand offenbar Totalschaden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen – vor allem auf der B27a.

Erst am Donnerstag war es auf der B27a in Stuttgart-Stammheim zu einem Unfall gekommen.