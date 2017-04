Blaulicht aus Stuttgart Stapler prallen zusammen – zwei Verletzte

Von red/dja 26. April 2017 - 15:48 Uhr

Die Polizei in Stuttgart sucht Zeugen zu diversen Vorfällen in der Stadt (Symbolbild).Foto: dpa

In einem Betrieb in Stuttgart-Weilimdorf kommt es in der Nacht zu Mittwoch zu einem Arbeitsunfall. Diese und weitere Meldungen von der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Weilimdorf - Beim Zusammenstoß zweier Stapler sind in der Nacht zu Mittwoch in einem Betrieb an der Korntaler Landstraße (Stuttgart-Weilimdorf) zwei Menschen leicht verletzt worden. Die beiden Stapler stießen kurz nach Mitternacht in einer Betriebshalle aus bislang ungeklärter Ursache zusammen, wobei ein Stapler umstürzte, wie die Polizei mitteile.

Durch auslaufende Betriebsstoffe kam es anschließend zu einer starken Rauchentwicklung, die die Brandmeldeanlage auslöste. Der Fahrer des umgekippten Fahrzeugs wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn sowie einen weiteren Mitarbeiter, der über Atemwegsreizungen klagte, in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten zunächst an.