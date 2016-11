Blaulicht aus Stuttgart Stadtbahn muss bremsen – zwei Fahrgäste verletzt

Von red 03. November 2016 - 17:37 Uhr

Bei einem Stadtbahnunfall in Stuttgart-Mitte wurden am Mittwoch zwei Menschen verletzt.Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Wegen eines älteren Mannes muss ein Stadtbahnführer in Stuttgart-Mitte bremsen. Zwei Fahrgäste erleiden Blessuren – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Mitte - In Stuttgart-Mitte sind bei der Notbremsung einer Stadtbahn am Mittwochnachmittag zwei Fahrgäste gestürzt und verletzt worden.

Wie die Polizei meldet, ging gegen 14.30 Uhr ein älterer Mann unachtsam über eine Fußgängerfurt an der Haltestelle Olgaeck, so dass der Fahrer einer Stadtbahn, die in diesem Moment in die Haltestelle eingefahren ist, eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Zwei Fahrgäste, ein 52-jähriger Mann und eine 50 Jahre alte Frau, stürzten und wurden leicht verletzt.

Von Zeugen wird der betagte Mann wie folgt beschrieben: zirka 75 Jahre alt und zirka 1,60 Meter groß. Bekleidet war der Unbekannte mit einem beigen Mantel und beigen Hut. Der Mann entfernte sich in Richtung Gaisburgstraße. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 zu melden.