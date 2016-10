Blaulicht aus Stuttgart Spaziergänger mit Messer bedroht

Von red 15. Oktober 2016 - 14:15 Uhr

Die Polizei in Stuttgart sucht nach einem Unbekannten, der einen Mann mit dem Messer bedroht hat.Foto: dpa

Ein Spaziergänger wird von einem Fahrradfahrer angesprochen, es kommt zu einem Streit. Plötzlich zückt der bislang unbekannte Radfahrer ein Messer. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart - Ein zunächst harmloses Streitgespräch zwischen zwei Männern ist am Freitagabend gegen 20.15 Uhr bei der Sporthalle an der Moselstraße in Stuttgart-Münster eskaliert.

Mehr zum Thema

Ein 36-Jähriger, der mit zwei Bekannten und seinem Hund bei der dortigen Parkanlage unterwegs war, wurde von einem bislang unbekannten Radfahrer angesprochen und nach Feuer gefragt. Daraufhin kam es zwischen den Beiden wegen des Feuerzeugs zu einem Streit, der von einem hinzugekommenen Begleiter des Unbekannten geschlichtet wurde. Als die beiden Streithähne bereits wieder ihres Weges gingen, kam es wieder zu gegenseitigen Provokationen, in deren Verlauf der Unbekannte ein Messer zog. Unter Drohungen lief er auf den 36-Jährigen zu und führte angeblich auch eine Stichbewegung in dessen Richtung aus. Nach dem anschließenden Gerangel, bei dem der 36-Jährige auch angespuckt wurde, ging der Täter mit seinem Begleiter in Richtung Moselstraße weiter. Er ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hat eine kräftige Statur und einen dunklen Dreitagebart. Er war mit einer grauen Softshell-Jacke und schwarzer Wollmütze bekleidet und sprach laut Zeugenaussage mit russischem Akzent. Er war mit einem schwarz-blauen Mountainbike unterwegs. Sein Begleiter ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, ebenfalls etwa 1,75 Meter groß, hat dunkle kurze Haare, einen Bart und sprach gebrochen Deutsch.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 / 89 90 57 78 zu melden.