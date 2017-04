Blaulicht aus Stuttgart Schlägerei in Regionalexpress

Von red/dja 24. April 2017 - 12:35 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto).Foto: dpa

Aus einem Rempler wird ein handfester Streit: In einem Regionalexpress werden drei Menschen leicht verletzt. Diese und weitere Meldungen von der Polizei Stuttgart.

Stuttgart - Zu einer Schlägerei in einem Regionalexpress Richtung Tübingen ist es offenbar in der Nacht von Freitag auf Samstag gekommen. Wie die Polizei berichtet, soll es nach bisherigem Kenntnisstand gegen ein Uhr morgens im Bahnhof Bad Cannstatt beim Einstieg in den Zug zunächst zu einem Rempler und anschließend zu einer verbalen Streit zwischen zwei Männern und einem 20-Jährigen gekommen sein.

Zwei Begleiterinnen wollen schlichten und werden verletzt

In deren Folge schlugen die 47- und 52-jährigen Männer dem jungen Mann offenbar ins Gesicht. Zwei Begleiterinnen des Opfers gingen daraufhin zwischen die Kontrahenten und versuchten zu schlichten. Hierbei wurden beide offenbar im Gerangel geschubst und stürzten. Dabei erlitten sie leichte Schürfwunden an den Knien.

Bundes- und Landespolizisten trafen alle Beteiligten beim Halt in Esslingen an und überprüften die Personalien. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich bei der Bundespolizei in Stuttgart unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.