Blaulicht aus Stuttgart Schichtleiter schlägt Mitarbeiter

Von red 03. März 2017 - 16:07 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Vorfall in einer Bäckerfiliale im Hauptbahnhof Stuttgart. (Symbolbild)Foto: dpa

In einer Bäckerfiliale am Hauptbahnhof Stuttgart geraten zwei Mitarbeiter in einen Streit. Erst die Polizei kann schlichten. Diese und weitere Meldungen der Polizei Stuttgart.

Stuttgart - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 25-jährigen Mitarbeiter und seinem Schichtleiter ist es offenbar am Donnerstagabend in einer Bäckerfiliale am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam es nach jetzigem Kenntnisstand gegen 19:30 Uhr zunächst zu einem Streit. Dabei soll der 44-jährige Schichtleiter den Mitarbeiter geschubst und gegen die Brust geschlagen haben.

Mehr zum Thema

Die beiden Männer beleidigten sich, bis sie Bundespolizisten trennten. Keiner der Mitarbeiter wurde beim Streit verletzt. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung rechnen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.