Blaulicht aus Stuttgart Rollstuhlfahrer mit Messer bedroht und beraubt

Von red 02. Januar 2017 - 16:59 Uhr

Die Polizei sucht nach zwei unbekannten Tätern, die einen Rollstuhlfahrer in Stuttgart-Mitte bedroht und beraubt haben.Foto: dpa

Zwei unbekannte Täter bedrohen im Oberen Schlossgarten in Stuttgart-Mitte einen Rollstuhlfahrer mit einem Messer und rauben ihn aus – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Mitte - Zwei Unbekannte haben am Sonntag in den Parkanlagen des Oberen Schlossgartens in Stuttgart-Mitte einen Rollstuhlfahrer mit einem Messer überfallen und ihm Bargeld sowie sein Handy geraubt.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 59-Jährige mit seinem Elektrorollstuhl durch die Anlagen des Oberen Schlossgartens, als ihm zwei Unbekannte mit silbernen BMX-Rädern entgegen kamen. Sie hielten vor dem Mann an und forderten zunächst eine Zigarette.

Unbekannte bedrohen den 59-Jährigen mit einem Messer

Während der 59-Jährige seine Zigaretten aus der Jacke holte, zog einer der beiden Unbekannten ein Messer und hielt es bedrohlich in seine Richtung. Dabei forderte er Geld und das Handy des Mannes. Der 59-Jährige übergab dem Räuber daraufhin sein altes Handy sowie seinen Geldbeutel mit etwas Münzgeld. Die Täter flüchteten damit.

Einer der Täter ist schlank, zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er trug einen Trainingsanzug und auffällig rote Turnschuhe. Sein Komplize war dunkel gekleidet, mit einem Kapuzenshirt und einer Jeanshose. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 melden.