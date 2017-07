Blaulicht aus Stuttgart Radfahrer nach Kollision mit BMW schwer verletzt

Von red/dja 19. Juli 2017 - 16:51 Uhr

Am Dienstagabend ist es zu einem Unfall am Marienplatz in Stuttgart gekommen (Symbolbild). Foto: dpa

Eine 22-jährige Autofahrerin ist am Dienstagabend mit ihrem BMW am Marienplatz in Stuttgart unterwegs. Als sie bremst, knallt ein Radfahrer gegen ihr Auto. Diese und weitere Meldungen von der Polizei in Stuttgart.

Stuttgart-Süd - Ein 61 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Dienstagabend in der Hohenstaufenstraße (S-Süd) beim Zusammenprall mit dem BMW einer 22-Jährigen schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, fuhr die 22-Jährige gegen 17.50 Uhr in der Hohenstaufenstraße vom Marienplatz kommend Richtung Mörikestraße. An der Einmündung der Arminstraße wollte sie nach links in diese einbiegen, bemerkte dann jedoch, dass für sie ein Einfahrtsverbot gilt, da es sich bei der Arminstraße um eine Einbahnstraße handelt. Aus diesem Grund stoppte sie und stand mit ihrem Auto quer auf der Fahrbahn der Hohenstaufenstraße.

Der 61-Jährige, der mit seinem Fahrrad in der Hohenstaufenstraße bergab Richtung Marienplatz fuhr, kollidierte vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit mit dem querstehenden BMW, stürzte zu Boden und zog sich dabei trotz Fahrradhelm schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 2000 Euro.