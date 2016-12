Blaulicht aus Stuttgart Polizei holt Exhibitionisten aus Foto-Box

Von red 28. Dezember 2016 - 12:55 Uhr

In einem Stuttgarter Fotoautomaten soll sich ein 53-Jähriger

Am Arnulf-Klett-Platz beobachtet ein Zeuge einen Mann, der sich offenbar selbst befriedigt – in einem Fotoautomaten. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Mitte - Am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte hat die Polizei am Dienstagabend einen 54 Jahre alten mutmaßlichen Exhibitionisten festgenommen.

Wie die Beamten berichten, verständigte ein 21-Jähriger gegen 19.30 Uhr die Polizei, weil er gesehen hatte, wie der 54-Jährige in einer Fotokabine onanierte und dabei offenbar bewusst Passanten anschaute. Die Beamten nahmen den Verdächtigen noch vor Ort fest.

Der angetrunkene Mann wurde nach einer Anzeigenaufnahme wieder entlassen.