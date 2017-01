Blaulicht aus Stuttgart Nachbarschaftsstreit eskaliert und führt zur Explosion

Von ps 31. Januar 2017 - 16:34 Uhr

Ein Mann sprengt den Briefkasten seines Nachbarns nach einem Streit in die Luft.Foto: dpa

Ein Mann sprengt mit einem Feuerwerkskörper den Briefkasten seines Nachbars in die Luft. Diese und weitere Meldungen von der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Plieningen - Ein Mann hat nach einem Streit mit seinem Nachbarn dessen Briefkasten in die Luft gesprengt.

Wie die Polizei berichtet, wurde ein 23 Jahre alter Mann am Sonntag in der Linkenstraße in Stuttgart-Plieningen vorläufig festgenommen. Er steht unter dem Verdacht nach einem Streit mit seinem Nachbarn dessen Briefkasten gesprengt zu haben. Nachbarn alarmierten gegen 23.50 Uhr die Polizei, nachdem der offenbar alkoholisierte Mann zunächst mehrfach mit einer CO2-Luftpistole auf den Briefkasten seines Nachbarn geschossen haben soll. Anschließend soll er den Briefkasten mit einem vermutlich verbotenen Feuerwerkskörper in die Luft gesprengt haben. Der Briefkasten flog durch die Wucht der Explosion durch die Luft und Teile davon beschädigten ein Rücklicht eines geparkten Autos. Die Polizei ermittelt nun.