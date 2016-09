Blaulicht aus Stuttgart Mutmaßlicher Schläger fordert Polizei

Von red 12. September 2016 - 14:27 Uhr

Mit einem mutmaßlich gewalttätigen 29-Jährigen hatte es die Polizei in Stuttgart zu tun.Foto: dpa/Symbolbild

Ein 29-Jähriger geht am Stuttgarter Hauptbahnhof auf einen 32-Jährigen los. Als die Polizei ihn festnehmen will, soll er nach den Beamten geschlagen haben – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Mitte - Am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte hat die Polizei am Sonntagvormittag einen 29-jährigen mutmaßlichen Schläger festgenommen.

Wie die Beamten berichten, soll der junge Mann gegen 11 Uhr im S-Bahnbereich offenbar grundlos mit Faust und Kopf auf einen 32-jährigen Reisenden eingeschlagen haben. Als Passanten eine Zivilstreife aufmerksam machten und die Beamten sich gegenüber dem Verdächtigen zu erkennen gaben, flüchtete der 29-Jährige in Richtung einer stehenden S-Bahn.

Die Polizisten holten ihn jedoch ein. Daraufhin soll der Verdächtige in Richtung der Beamten geschlagen haben, so dass diese Pfefferspray einsetzten. Die Polizisten wurden leicht verletzt. Der 29-Jährige wird nun angezeigt.