Blaulicht aus Stuttgart Motorradfahrer verletzt sich schwer bei Unfall

Von red/jbr 29. Oktober 2016 - 14:52 Uhr

Bei einer Kollision mit einem Autofahrer hat sich ein 32-Jähriger auf der Heilbronner Straße schwer verletzt.Foto: Symbolbild, 7aktuell.de/Simon Adomat

Ein 32-jähriger Motorradfahrer stürzt auf der Heilbronner Straße und verletzt sich schwer. Die Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Mitte - Bei einem Unfall auf der Heilbronner Straß hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr der 32-Jährige am Freitagabend auf Höhe des Hauptbahnhofs in Richtung Pragsattel, als er mit einem neben ihm fahrenden Pkw kollidierte. Der Motorradfahrer stürzte daraufhin und verletzte sich am Bein. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 2000 Euro.