Blaulicht aus Stuttgart Motorradfahrer kollidiert mit Auto

Von red/dja 21. September 2017 - 16:42 Uhr

Immer wieder kommt es in Stuttgart und Umgebung zu Unfällen mit Motorrädern (Symbolbild). Foto: dpa

Ein Mercedesfahrer wendet offenbar unvorsichtig und kollidiert dabei mit einem Motorrad. Dessen 19-jähriger Fahrer wird zu Boden geschleudert. Diese und weitere Meldungen von der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart - Ein 45 Jahre alter Mercedesfahrer hat am Donnerstagmorgen in der Jahnstraße (S-Degerloch) offenbar unvorsichtig gewendet und ist dabei mit einem 19-jährigen Motorradfahrer kollidiert.

Laut Polizei fuhr der 45-Jährige gegen 7.30 Uhr in der Jahnstraße Richtung Degerloch. Kurz nach dem Abzweig der Mittleren Filderstraße musste er zunächst anhalten. Offenbar entschloss er sich aufgrund des Staus trotz durchgezogener Mittellinie zu wenden.

Dabei kollidierte er mit der Kawasaki des 19-Jährigen, der an den stehenden Fahrzeugen entlang ebenfalls Richtung Degerloch fuhr. Der 19-Jährige wurde zu Boden geschleudert und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 zu melden.