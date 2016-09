Blaulicht aus Stuttgart Mit Messer Mitbewohner schwer verletzt

Von red 29. September 2016 - 16:37 Uhr

Die Polizei rückte am Mittwoch zu einer Gemeinschaftsunterkunft in Bad Cannstatt aus.Foto: dpa/Symbolbild

Ein Streit zwischen zwei Bewohnern einer Gemeinschaftsunterkunft in Bad Cannstatt eskaliert: Ein 49-Jähriger soll mit einem Messer auf einen 38-Jährigen eingestochen haben – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Bei Streitigkeiten zwischen zwei offenbar betrunkenen Männern ist am Mittwochabend ein 38-Jähriger in einer Gemeinschaftsunterkunft in Bad Cannstatt schwer verletzt worden.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilt, geriet der Mann in der Gemeinschaftsküche der Unterkunft in der Lehmfeldstraße gegen 20.10 Uhr aus bislang unbekannten Gründen mit einem 49 Jahre alten Mitbewohner zunächst verbal aneinander. Als der Streit eskalierte, soll der 49-Jährige mit einem Messer auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Verdächtigen daraufhin in der Unterkunft fest.

Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 49-jährige polizeibekannte Mann, der bei dem Streit leicht verletzt worden war, wird im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen des Streits, dauern an. Bei den Beteiligten handelt es sich nicht um Asylbewerber, wie ein Sprecher der Polizei sagte.