Blaulicht aus Stuttgart Mehrere Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Von red 30. Oktober 2017 - 15:08 Uhr

Mehrere Wohnungseinbrüche ereigneten sich am Wochenende im Stuttgarter Stadtgebiet (Symbolbild). Foto: dpa

Unbekannte Täter sind am Wochenende in mehrere Wohnungen in Stuttgart eingebrochen. Diese und weitere Meldungen von der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart - Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in vier Wohnungen im Stuttgarter Stadtgebiet eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Die Täter hebelten am Samstag zwischen 17.40 und 20.30 Uhr die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Klugestraße (S-West) auf und gelangten so ins Gebäude.

Im Erdgeschoss brachen sie dann in zwei Wohnungen ein und durchsuchten die Räume. Bislang steht nicht fest, ob die Täter aus diesen beiden Wohnungen etwas gestohlen haben.

Bei einem weiteren Einbruch am Wichernweg (S-Neugereut) hebelten die Täter am Sonntag zwischen 9.30 und 19.15 Uhr die Balkontür eines Einfamilienhauses auf und gelangten so in das Gebäude. Sie durchwühlten die Einrichtung und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Einen weiteren Einbruch begingen Täter am Sonntag zwischen 17 und 20.30 Uhr an der Wasenstraße (S-Wangen). Sie hebelten im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses eine Wohnungstür auf und gelangten so in die Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dieser Wohnung nichts gestohlen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.