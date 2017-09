Blaulicht aus Stuttgart Mehrere BMW aufgebrochen und Navis gestohlen

Von red/dja 27. September 2017 - 16:04 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu den Autoaufbrüchen (Symbolbild). Foto: dpa

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte mehrere Autos in Stuttgart aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Diese und weitere Meldungen von der Polizei Stuttgart.

Stuttgart - Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag vier in der Birkenwaldstraße, der Robert-Mayer-Straße (S-Nord), der Johannesstraße und der Forststraße (S-West) geparkte BMW aufgebrochen und Navigationsgeräte und Lenkräder ausgebaut.

Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter zwischen 23.30 und 8 Uhr an den vier Autos der 5er-, 4er und 1er-Reihe eine Seitenscheibe ein. In der Robert-Mayer-Straße und der Birkenwaldstraße bauten sie sowohl Navigationsgeräte als auch Lenkräder fachmännisch aus. In der Johannesstraße stahlen sie nur das Navigationsgerät. Bei der Tat in der Forststraße wurden die Unbekannten möglicherweise gestört, da hier nach Einschlagen der Scheibe keine Teile ausgebaut wurden.

Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.