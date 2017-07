Blaulicht aus Stuttgart Massenschlägerei im Schlossgarten

Von red/dja 24. Juli 2017 - 15:12 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall im Stuttgarter Schlossgarten (Symbolbild). Foto: dpa

Mitten in der Nacht treffen im Schlossgarten zwei Personengruppen aufeinander und fangen an, sich zu prügeln. Die Polizei setzt Pfefferspray ein. Diese und weitere Meldungen von der Polizei Stuttgart.

Stuttgart - Im Oberen Schlossgarten (S-Mitte) sind in der Nacht zum Samstag zwei Personengruppen aneinander geraten und haben aufeinander eingeschlagen.

Polizisten bemerkten gegen 00.35 Uhr die Auseinandersetzung zwischen den beiden jeweils etwa zehn Personen starken Gruppen am Opernhaus und gingen dazwischen. Den Polizisten gelang es zunächst nicht, die Gruppen zu trennen. Sie setzten daraufhin Pfefferspray ein. Nach ersten Ermittlungen warf ein 22 Jahre alter Tatverdächtiger eine Flasche gegen den Kopf eines 20-Jährigen und verletzte ihn. Daraufhin entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen, bei der ein 29-Jähriger ebenfalls Verletzungen davontrug.

Zwei Personen kamen ins Krankenhaus

Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und um den 20-Jährigen und brachten sie in Krankenhäuser. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger leistete Widerstand und beleidigte die Polizisten. Da er sich nicht beruhigen ließ, nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Tatbeteiligungen der einzelnen Personen, dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-3100 zu melden.