Blaulicht aus Stuttgart Mann soll Schrank in Wohnung angezündet haben

Von red 05. Oktober 2016 - 15:55 Uhr

Die Feuerwehr rückte am Dienstag zum Brand in einer Wohnung in Stuttgart-Weilimdorf aus.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Aus einer völlig verrauchten Wohnung in Stuttgart-Weilimdorf müssen Menschen gerettet werden. Das Feuer soll ein 65-Jähriger selbst gelegt haben – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Weilimdorf - Ein 65-Jähriger hat am Dienstagabend in seiner Wohnung in Stuttgart-Weilimdorf offenbar einen Schrank angezündet.

Wie die Polizei mitteilt, hörte ein 40-jähriger Mitbewohner des Mehrfamilienhauses im Hausenring gegen 17.50 Uhr den Rauchmelder aus der Wohnung des 65-Jährigen im ersten Obergeschoss. Er verständigte von seiner Wohnung aus die Feuerwehr und wollte dann in den Keller, um eine Leiter zu holen. Vom Treppenhaus aus sah er die 68 Jahre alte Ehefrau des 65-Jährigen, die an der Tür der verrauchten Wohnung stand. Der Nachbar zog sie nach draußen, während ein weiterer, 38 Jahre alter Nachbar in die Wohnung zu gelangen versuchte, um den 65-Jährigen zu retten. Doch die Wohnung war zu stark verraucht.

Inzwischen eingetroffenen Feuerwehrleuten gelang es schließlich, den 65-Jährigen durch ein Fenster auf der Rückseite des Haues zu retten. Anschließend löschten sie den brennenden Garderobenschrank, den der offenbar psychisch kranke 65-Jährige ersten Ermittlungen zufolge selbst angezündet hatte. Der 65-Jährige, seine Ehefrau und der 38-jährige Nachbar erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Sie wurden von alarmierten Rettungskräften versorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 30.000 Euro belaufen.