Blaulicht aus Stuttgart Mann onaniert vor Mädchen

Von red 16. September 2016 - 14:36 Uhr

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Mann, der vor einer Zehnjährigen in Stuttgart-Süd onaniert hat.Foto: dpa

Ein noch unbekannter Mann onaniert im Stuttgarter Süden vor einem zehnjährigen Mädchen – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Süd - Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag im Stuttgarter Süden vor einem zehnjährigen Mädchen onaniert.

Wie die Polizei mitteilt, sprach der Unbekannte das Mädchen gegen 16.10 Uhr in der Hohenzollernstraße in Stuttgart-Süd aus einem Auto heraus an und fragte nach dem Weg. Als das Mädchen an das Auto herantrat, bemerkte es, dass der Mann onanierte. Sie flüchtete nach Hause und von dort aus wurde die Polizei verständigt.

Das Mädchen beschrieb den Unbekannten als „mittelalt“ mit dunklem Teint. Er hatte einen Dreitagebart am Unterkieferbereich, kurze schwarze Haare und ein schmales Gesicht. Das Auto war ein hellblauer BMW mit getönten Scheiben.

Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 melden.