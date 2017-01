Blaulicht aus Stuttgart Mann greift Frau in S-Bahn brutal an

Von dja 27. Januar 2017 - 17:15 Uhr

Die Polizei sucht nach Zeugen.Foto: dpa

Ein Mann geht in der S6 eine Frau körperlich an und schlägt ihren Kopf offenbar mehrmals gegen eine Fensterscheibe. Diese und weitere Meldungen von der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Zuffenhausen - Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Donnerstag einen Vorfall in der S6 zwischen Renningen und Zuffenhausen beobachtet haben. Wie die Polizei berichtet, hatte ein unbekannter Mann gegen 9.45 Uhr offenbar eine 46-Jährige körperlich angegangen. Er soll ihren Kopf gegen die Fensterscheibe geschlagen haben. Zuvor hatte die Reisende, die augenscheinlich unverletzt blieb, den Unbekannten mehrmals darauf aufmerksam gemacht, seine Füße vom Sitz zu nehmen. Ob dies der Grund war, ermittelt die Polizei nun.

Polizei sucht nach Zeugen

Zudem soll eine Videoauswertung Aufschluss über den Sachverhalt geben. Der Mann, der eine bunte Stoffmütze und eine blaue Jeanshose getragen haben soll, konnte im Anschluss an die Tat unerkannt flüchten. Er soll zwischen 40 und 45 Jahre alt sein und etwa 1,80 Meter groß sein. Laut Angaben des Opfers befanden sich noch weitere Reisende in der S-Bahn. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Stuttgart unter der Telefonnummer 0711/87035-0 zu melden.