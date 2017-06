Blaulicht aus Stuttgart Männergruppe überfällt 24-Jährigen

Von red/dja 02. Juni 2017 - 14:44 Uhr

Foto: dpa

Am späten Donnerstagabend ist ein junger Mann am Pragsattel unterwegs. Auf einmal sprechen ihn vier Männer aus. Diese und weitere Meldungen von der Polizei Stuttgart.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Vier Unbekannte haben am späten Donnerstagabend in einer Grünanlage am Pragsattel (S-Bad Cannstatt) einen 24 Jahre alten Mann bedroht und die Herausgabe seiner Wertsachen gefordert.

Der 24-Jährige war laut Polizei gegen 23.30 Uhr im Leibfriedschen Garten unterwegs, als ihn das Quartett ansprach. Einer bedrohte ihn mit einem Messer und forderte die Herausgabe seines Geldes und seines Handys. Der 24-Jährige übergab Geld und Handy im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro, woraufhin die Täter in Richtung Löwentorstraße flüchteten.

Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall

Das Opfer beschrieb die Täter als Männer mit dunklen Haaren und dunklen Teint im Alter von 30 bis 35 Jahren, die gebrochen Deutsch sprachen. Einer war etwa 1,85 Meter groß, hatte einen Vollbart und dunkle, sehr kurze Haare. Einer seiner Komplizen hatte ein großes Tattoo am rechten Arm und ebenfalls einen Bart. Er soll zudem einen muskulösen Oberkörper und dünne Beine gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 in Verbindung zu setzen.