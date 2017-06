Blaulicht aus Stuttgart Lkw fährt Radfahrerin an und flüchtet

Von red/dja 28. Juni 2017 - 16:43 Uhr

Am Dienstag wurde in der Rotebühlstraße eine Radfahrerin von einem Laster erfasst (Symbolbild). Foto: dpa

Eine 21-Jährige ist am Dienstagnachmittag mit ihrem Fahrrad in der Rotebühlstraße unterwegs. Beim Überqueren der Straße erfasst sie ein Lastwagen. Diese und weitere Meldungen von der Polizei Stuttgart.

Stuttgart - Eine 21 Jahre alte Radfahrerin ist am Dienstag beim Überqueren der Rotebühlstraße (S-West) von einem Lastwagen erfasst und leicht verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, fuhr die 21-Jährige gegen 17.10 Uhr mit ihrem Fahrrad verbotener Weise auf dem Gehweg an der Rotebühlstraße entlang in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe der Silberburgstraße wollte sie an der dortigen Fußgängerfurt die Rotebühlstraße überqueren. Hierbei erfasste sie ein Lastwagen, der in der Silberburgstraße aus Richtung Gutenbergstraße unterwegs war und nach rechts in die Rotebühlstraße abbiegen wollte. Die 21-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt.

Lastwagenfahrer fuhr davon

Der Fahrer des Lastwagens fuhr davon, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Laut der 21-Jährigen soll es sich um einen Kleinlaster mit weißem Führerhaus und grauer Ladefläche handeln. Zeugen, insbesondere ein Passant, der der Fahrradfahrerin an der Unfallstelle aufgeholfen hatte, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-3300 zu melden.