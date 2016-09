Blaulicht aus Stuttgart Ladendetektiv mit Dosen beworfen

Von red 09. September 2016 - 14:18 Uhr

Getränkedosen und Kosmetik wollte ein bislang unbekannter Mann in Stuttgart-Zuffenhausen klauen, als ein Ladendetektiv ihn festhalten will, bewirft er ihn mit den Dosen.Foto: dpa

Ein aggressiver Dieb bewirft einen Ladendetektiv in Stuttgart-Zuffenhausen mit Getränkedosen, weil dieser ihn an der Flucht hindern will – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Zuffenhausen - Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag einen Ladendetektiv in Stuttgart-Zuffenhausen mit Getränkedosen beworfen, als dieser ihn an der Flucht hindern wollte.

Wie die Polizei berichtet, hielt sich der Unbekannte gegen 16.45 Uhr in einer Drogerie in der Ludwigsburger Straße in Stuttgart-Zuffenhausen auf. Er stahl mehrere Getränkedosen und Kosmetikartikel. Als ihn ein Ladendetektiv an seiner Flucht hindern wollte, bewarf ihn der Mann mit mehreren Dosen und verletzte ihn dabei leicht. Anschließend setzte der Unbekannte seine Flucht in Richtung Kelterplatz fort.

Der Gesuchte ist etwa 50 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Er hat einen Oberlippenbart, trug ein dunkelbraunes Sakko mit schwarzen Punkten, eine schwarze Hose und dunkle Schuhe.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711/ 8990-5778 entgegen.