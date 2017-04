Blaulicht aus Stuttgart Kind sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

Von red 01. April 2017 - 12:55 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen einer sexuellen Belästigung einer Elfjährigen. (Symbolbild)Foto: dpa

Ein bislang Unbekannter hat ein elfjähriges Mädchen am Freitagnachmittag am Bahnhof Möhringen sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls – diese und weitere Meldungen der Stuttgarter Polizei.

Stuttgart-Möhringen - Ein elf Jahre altes Mädchen ist am Freitagnachmittag am Bahnhof Stuttgart-Möhringen Opfer eines sexuellen Missbrauchs geworden.

Wie die Polizei meldet, hatte ein Unbekannter das Mädchen gegen 14.55 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle angesprochen. Plötzlich zog er seine Hose herunter und zeigte sich dem Kind in unsittlicher Weise. Der Unbekannte stieg daraufhin in eine Stadtbahn der Linie U6 in Fahrtrichtung Gerlingen.

Nachdem sich das Mädchen zu Hause seiner Mutter anvertraut hatte, verständigte diese die Polizei.

Der Täter soll 60 bis 70 Jahre alt sein, grauhaarig mit Dreitagebart, er hat ein faltiges Gesicht und Goldzähne. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose. Die Polizei sucht unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 Zeugen des Vorfalls.