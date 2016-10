Blaulicht aus Stuttgart Junger Frau in den Schritt gefasst

Von red 27. Oktober 2016 - 16:28 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem sexuellen Übergriff in Obertürkheim.Foto: dpa/Symbolbild

Eine 21-Jährige ist in einer Unterführung in Obertürkheim unterwegs, als ein Unbekannter auf sie zukommt und ihr in den Schritt fasst – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Obertürkheim - Ein unbekannter Mann hat am Mittwochnachmittag in Stuttgart-Obertürkheim eine 21-Jährige sexuell bedrängt, bedroht und beleidigt.

Wie die Polizei meldet, war die junge Frau gegen 16.30 Uhr in der Unterführung des Bahnhofs Obertürkheim in Richtung des Park-and-Ride-Parkplatzes unterwegs, als ihr der Täter plötzlich gegenübertrat und ihr in den Schritt fasste. Der Frau gelang es erst nach einigen Versuchen, an dem Mann vorbeizukommen und weiterzugehen. Der Unbekannte verfolgte sie kurz, bedrohte und beleidigte sie und flüchtete erst, als sich Passanten näherten.

Er soll etwa 30 Jahre alt und zirka 1,90 Meter groß sein. Er ist breit und stämmig, hat dunkelblondes Haar und Aknenarben im Gesicht. Er trug Jeans, eine dunkelblaue Jacke, hatte Kopfhörer auf und einen dunklen Rucksack dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.