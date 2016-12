Blaulicht aus Stuttgart Junge Frau angegrapscht

Von red 12. Dezember 2016 - 16:55 Uhr

Zu einer sexuellen Belästigung im Stuttgarter Westen sucht die Polizei Zeugen.Foto: dpa/Symbolbild

Eine junge Frau läuft durch die Augustenstraße in Stuttgart-West, als sie plötzlich von einem Mann angegangen wird – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-West - Ein unbekannter Mann hat am Sonntagmorgen in Stuttgart-West eine 24-jährige Frau angegriffen und unsittlich angefasst.

Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau gegen 6.40 Uhr in der Augustenstraße unterwegs, als der Unbekannte sie plötzlich hinterrücks angriff und ihr unter anderem an das Gesäß fasste. Durch die Schreie und die Gegenwehr der Frau offenbar abgeschreckt, flüchtete der Unbekannte in Richtung Paulinenstraße.

Der Täter soll etwa 25 Jahre alt und rund 1,60 Meter groß sein. Er war mit einer roten Jacke und einer grauen Mütze bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.