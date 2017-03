Blaulicht aus Stuttgart Jugendliche klauen und randalieren bei der Polizei

Von red 28. März 2017 - 17:00 Uhr

Die Polizei schnappt einen 14- und einen 15-Jährigen, die beim Klauen erwischt werden.Foto: dpa

Die Polizei schnappt zwei jugendliche Ladendiebe in Stuttgart, einer von ihnen randaliert auf dem Polizeirevier – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Mitte - Polizisten und Beamte der Bundespolizei haben am Montagnachmittag einen 14 und einen 15 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festgenommen, die in einem Sportgeschäft in Stuttgart-Mitte Kleidung gestohlen haben sollen und während der Festnahme randalierten.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Detektiv des Sportgeschäfts an der Königstraße die beiden Jugendlichen gegen 13.15 Uhr, wie sie mehrere Kleidungsstücke in die Umkleidekabine nahmen und kurz darauf wieder herauskamen. Als er nachschaute, fand der Detektiv ein abgerissenes Etikett und die Diebstahlsicherung.

Bundespolizisten schnappen Komplizen am Hauptbahnhof

Nachdem er das Duo am Ausgang angesprochen hatte, flüchtete der 14-Jährige sofort mit dem mutmaßlichen Diebesgut. Der Detektiv hielt den 15-Jährigen fest und übergab ihn den alarmierten Beamten. Da der Tatverdächtige beharrlich seinen Namen verschwieg, brachten ihn die Polizisten zum Polizeirevier. Dort wurde er zunehmend aggressiver und leistete Widerstand, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen holte sein Vater ihn ab. Beamte der Bundespolizei erkannten gegen 17 Uhr den Komplizen des 15-Jährigen im Hauptbahnhof und nahmen ihn ebenfalls vorläufig fest. Der 14-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen an ein Jugendheim überstellt.