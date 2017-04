Blaulicht aus Stuttgart Jugendgang verprügelt und beraubt 15-Jährigen

Von red/dja 18. April 2017 - 11:21 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in Bad Cannstatt.Foto: dpa

Ein 15-Jähriger ist mit zwei Freunden unterwegs. Plötzlich überfällt ihn eine zehnköpfige Jugendgruppe und raubt ihn aus. Diese und weitere Meldungen von der Polizei Stuttgart.

Stuttgart - Mehrere Unbekannte haben am Samstagnachmittag in der Rostocker Straße (Stuttgart-Bad Cannstatt) einem 15-Jährigem sein Smartphone geraubt. Wie die Polizei mitteilt, befand sich der Jugendliche gegen 17.40 Uhr mit zwei Freunden in der Rostocker Straße und traf auf eine circa zehnköpfige Personengruppe. Zwei aus der Gruppe hielten den 15-Jährigen fest, schlugen auf ihn ein und raubten ihm sein Mobiletelefon sowie seine Geldbörse, in der sich jedoch kein Bargeld befand.

Polizei sucht nach den Tätern

Ein Täter ist circa 16 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat schwarze, kurze Haare, ist schlank und trug dunkle Kleidung. Sein Komplize ist circa 18 Jahre alt, hat kurze, hellbraune Haare, einen Bart und ist ebenfalls schlank. Er trug einen rot-weißen Jogginganzug. Zeugenhinweise nimmt das Jugenddezernat unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 entgegen.