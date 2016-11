Blaulicht aus Stuttgart In Pflegeheim Kaffeeautomaten geknackt

Von red 24. November 2016 - 16:51 Uhr

In einem Pflegeheim in Stuttgart-Nord nahm die Polizei am Mittwoch einen Verdächtigen fest.Foto: dpa/Symbolbild

Eine Nachtschwester macht in einem Pflegeheim in Stuttgart-Nord ihre Runde und trifft auf einen jungen Patienten. Der Mann verhält sich auffällig – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Nord - Am Mittwochmorgen hat die Polizei in einem Pflegeheim in Stuttgart-Nord einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, dort einen Kaffeeautomaten aufgebrochen und daraus Geld gestohlen zu haben.

Wie die Beamten berichten, hatte eine 47-jährige Nachtschwester den Verdächtigen, der als Patient in dem Heim untergebracht ist, gegen 2.40 Uhr in der Cafeteria des Heims angetroffen. Als sie ihn fragte, warum er zu dieser Zeit noch auf war, machte er zweifelhafte Angaben und machte sich anschließend auffällig rasch davon. Gegen 7.30 Uhr bemerkte dann eine 43-jährige Mitarbeiterin des Heims den aufgebrochenen Kaffeeautomaten.

Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen den 29-jährigen anschließend in seinem Zimmer fest. Dabei leistete er kurz Widerstand, so dass ihm die Polizisten Handschellen anlegten. Den Aufbruch des Automaten gab er zu. Der vorbestrafte 29-Jährige, der unter Bewährung stand, kam in Haft.