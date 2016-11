Blaulicht aus Stuttgart In Lokal eingebrochen und leer ausgegangen

Von red 17. November 2016 - 14:07 Uhr

Einbrecher gehen leer aus – so passiert am Mittwoch in Stuttgart-Vaihingen.Foto: dpa/Symbolbild

Auf den Inhalt von Spielautomaten haben es Einbrecher in Stuttgart-Vaihingen abgesehen. Dumm nur, dass die bereits leergeräumt wurden – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Vaihingen - Innerhalb weniger Wochen sind Unbekannte am Mittwoch bereits zum zweiten Mal in eine Gaststätte in Stuttgart-Vaihingen eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Einbrecher am Mittwoch zwischen 2.30 und 8 Uhr die Hintertür des Lokals in der Hauptstraße auf, gingen in ein Nebenzimmer und öffneten dort unverschlossene Spielautomaten. Doch die Täter hatten Pech – weil bereits drei Wochen zuvor in das Lokal eingebrochen worden war, waren die Automaten leer. Sie waren noch nicht wieder befüllt worden.

Stuttgart-Möhringen: Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, bei dem am Mittwochnachmittag in Stuttgart-Möhringen ein 47-Jähriger verletzt worden ist.

Wie die Beamten melden, fuhr eine 57-Jährige gegen 13.30 Uhr mit ihrem Mazda aus Richtung Filderbahnstraße auf der Hechinger Straße und wollte nach links in die Sigmaringer Straße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den Ford eines entgegenkommenden 47-Jährigen und stieß mit diesem zusammen.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden von zirka 8000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 8990-4100 in Verbindung zu setzen.