Blaulicht aus Stuttgart In Gebäude eingebrochen und Gold gestohlen

Von red/dja 14. August 2017 - 15:48 Uhr

Die Polizei in Stuttgart sucht nach Zeugen zu diversen Vorfällen (Symbolbild). Foto: dpa

In der vergangenen Woche haben Unbekannte Gold und Münzen im Wert von mehreren Hunderttausend Euro gestohlen. Diese und weitere Meldungen von der Polizei in Stuttgart.

Stuttgart - Unbekannte sind im Laufe der vergangenen Woche in ein Gebäude an der Ganghoferstraße (S-Nord) eingebrochen und haben Gold und Münzen im Wert von mehreren Hunderttausend Euro gestohlen. Die Täter drangen laut Polizei offenbar über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein.

Sie durchsuchten sämtliche Räume des Hauses, flexten im Keller mehrere Tresore auf und flüchteten mit der Beute. Die Polizei sucht Zeugen, die im Verlauf der vergangenen Woche verdächtige Personen und Fahrzeuge in diesem Bereich gesehen haben. Sie werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 in Verbindung zu setzen.