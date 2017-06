Blaulicht aus Stuttgart Hoher Schaden nach Brand in Firma

Von red/dja 06. Juni 2017 - 14:46 Uhr

Rettungskräfte evakuierten das Gebäude.Foto: SDMG

Am Dienstagmorgen bemerkt ein Mitarbeiter einer Firma in Stuttgart-Ost einen Brand. Die Feuerwehr rückt an. Der Schaden ist immens. Diese und weitere Meldungen von der Polizei Stuttgart.

Stuttgart - Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstagmorgen in einer Firma in der Libanonstraße (Stuttgart-Ost) ein Brand ausgebrochen. Ein Mitarbeiter der Firma bemerkte den Brand laut Polizei gegen 7.45 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Rettungskräfte evakuierten daraufhin das Gebäude, verletzt wurde offenbar niemand.

Nach ersten Ermittlungen brach der Brand im Bereich einer Maschine aus. Die Ermittlungen, insbesondere ob ein technischer Defekt den Brand verursachte, dauern an. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro.