Blaulicht aus Stuttgart Herdplatte löst Feuerwehreinsatz aus

Von red 22. November 2016 - 16:57 Uhr

Die Herdplatte nicht ausgestellt und die Wohnung verlassen: Die Feuerwehr musste zu einem Küchenbrand in Stuttgart-Zuffenhausen ausrücken.Foto: dpa

Eine Familie vergisst beim Verlassen der Wohnung die Herdplatte auszuschalten und löst damit einen Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Zuffenhausen aus – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Zuffenhausen - Eine nicht ausgeschaltete Herdplatte hat am Montag in einem Wohnhaus in Stuttgart-Zuffenhausen einen Brand ausgelöst. Ein Passant hat das Feuer bemerkt.

Wie die Polizei berichtet, hatten die 25 und 26 Jahre alten Bewohner das Haus kurzfristig mit ihren Kindern verlassen, als gegen 18.50 Uhr ein 57-jähriger Zeuge den Alarm eines Rauchmelders und Feuer in der Wohnung im zweiten Obergeschoss wahrnahm. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr drang bereits starker Rauch aus einem gekippten Fenster. Als die Feuerwehr die Wohnung betrat, stand die Küche in Flammen, auf dem Herd stand noch das angebrannte Essen. Zum Zeitpunkt des Brandes war niemand in der Wohnung.

Der Sachschaden an der stark verrauchten Wohnung wird nach ersten Schätzungen auf etwa 30.000 Euro und am Gebäude auf etwa 5000 Euro geschätzt.