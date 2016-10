Blaulicht aus Stuttgart Am Marienplatz ins Gesicht getreten

Von red 10. Oktober 2016 - 16:46 Uhr

Am Marienplatz in Stuttgart-Süd kam es am Wochenende zu einem wüsten Übergriff.Foto: dpa/Symbolbild

Zwischen zwei jungen Männern kommt es am Marienplatz zum Streit. Der eine soll den anderen daraufhin zu Boden gerissen und ihm ins Gesicht getreten haben – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Süd - Ein 17-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag am Marienplatz in Stuttgart-Süd mehrmals ins Gesicht getreten und dabei verletzt worden.

Die Polizei hat einen 22-Jährigen festgenommen, der für die Tat verantwortlich sein soll. Wie die Beamten melden, waren die beiden Männer gegen 0.10 Uhr aus nichtigem Anlass in Streit geraten. Als der sich zu einem Handgemenge entwickelte, soll der 22-Jährige den 17-Jährigen zu Boden gerissen und ihm mindestens zweimal wuchtig ins Gesicht getreten haben. Der 17-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Als Zeugen dem Opfer zu Hilfe kamen, flüchtete der Verdächtige.

Die Polizei nahm den 22-Jährigen wenig später nach einer Fahndung in der Nähe fest. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.