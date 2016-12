Blaulicht aus Stuttgart Fußgängerin bei Sturz schwer verletzt

Von red 02. Dezember 2016 - 17:15 Uhr

Eine 66 Jahre alte Frau zieht sich bei einem Sturz schwere Verletzungen zu, und zwei 15-Jährige sollen mit Falschgeld aus dem Darknet bezahlt haben – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart - Eine 66 Jahre alte Frau hat sich bei einem Sturz in Stuttgart-Mitte schwer verletzt. Die Frau war am Donnerstag aus zunächst nicht bekannten Gründen in der Klett-Passage gegen 16.30 Uhr zu Boden gestürzt und hat sich dabei schwere Beinverletzungen zugezogen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die 44-jährige Tochter hatte den Sturz nicht beobachtet und konnte deshalb nicht sagen, ob sie aus eigenem Verschulden oder nach Anrempeln durch jemand anderen hingefallen ist. Rettungskräfte und ein Notarzt kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-4100 bei der Polizei zu melden.