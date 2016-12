Blaulicht aus Stuttgart Fußballfans greifen Zugbegleiter an

Von red 06. Dezember 2016 - 15:51 Uhr

Ein 34-jähriger Zugbegleiter wird im IRE im Stuttgarter Hauptbahnhof von Fußballfans angegriffen.Foto: dpa

Fußballfans des Regionalligisten FC Homburg greifen nach dem Spiel gegen die Stuttgarter Kickers einen 34-jährigen Zugbegleiter an und bewerfen ihn mit Flaschen – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart - Am späten Samstagnachmittag haben Fußballfans des FC 08 Homburg einen 34-jährigen Zugbegleiter in einem IRE im Hauptbahnhof Stuttgart angegriffen. Die Bundespolizei bittet um Hinweise.

Wie die Polizei mitteilt, griffen gegen 17 Uhr Fußballfans des FC 08 Homburg, die an diesem Tag gegen die Stuttgarter Kickers gespielt haben, den Zugbegleiter im IRE 4910 an, als der Zug auf Gleis 4 des Hauptbahnhofs Stuttgart stand. Ein bislang Unbekannter bewarf den Zugbegleiter mit einer Flasche und traf ihn am Rücken.

Fußballfans müssen mit Anzeigen rechnen

Ein 17-Jähriger warf daraufhin ein Rohr in Richtung des 34-Jährigen, traf ihn aber nicht. Ein 51-jähriger Mann packte den Zugbegleiter an dessen Jacke. Grund für die Übergriffe war vermutlich eine verbale Streitigkeit, bei der der Zugbegleiter die Fans zur Mäßigung ihres Verhaltens aufgefordert hatte.

Sowohl der 17-Jährige, als auch der 51-Jährige müssen nun mit einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711/87035-0 entgegen.