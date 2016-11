Blaulicht aus Stuttgart Frau vor eigenem Haus beraubt

Von red 10. November 2016 - 14:01 Uhr

In der Stuttgarter Innenstadt wird eine Frau vor ihrem eigenen Haus beraubt.Foto: dpa/Symbolbild

Eine 61-Jährige ist auf dem Nachhauseweg und steht schon vor ihrem Haus in Stuttgart-Mitte, als ihr ein Unbekannter die Handtasche entreißt – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Mitte - Ein Unbekannter hat am Mittwochabend in Stuttgart-Mitte einer 61 Jahre alten Frau quasi an ihrer Haustür die Handtasche geraubt.

Laut Polizeibericht war die Frau gegen 20.30 Uhr auf dem Nachhauseweg, als der Unbekannte vor ihrem Haus in der Straße Werfmershalde auf sie zukam, ihr die Handtasche entriss und in Richtung Landhausstraße flüchtete.

In der Tasche befanden sich neben persönlichen Gegenständen und Bargeld noch ein Handy und ein Tablet-PC. Der Täter ist zwischen 20 und 40 Jahre alt, zirka 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank. Er hatte dunkle Haare und trug eine graue Steppjacke mit Kapuze, eine dunkle Hose sowie dunkle Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.