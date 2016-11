Blaulicht aus Stuttgart Fahndungsfoto soll Falschgeld-Pärchen überführen

Von red 18. November 2016 - 16:35 Uhr

Die Polizei sucht mit einem Bild aus der Überwachungskamera nach einem noch unbekannten Pärchen, dass in Stuttgart versucht hat, mit Falschgeld zu bezahlen – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.



Stuttgart - Ein bislang unbekanntes Pärchen hat am 10. November in der Stuttgarter Innenstadt mindestens dreimal versucht, mit Falschgeld Waren zu bezahlen. Jetzt fahndet die Polizei mit einem Bild aus der Überwachungskamera nach dem Paar.

Wie die Polizei mitteilt, hatten die beiden Täter in Geschäften in der Königstraße und in der Neckarstraße versucht, Waren von geringem Wert mit einem falschen 100-Euro-Schein zu bezahlen.

Polizei bittet um Hinweise

Beide Täter waren zwischen 20 und 25 Jahre alt, ihr Erscheinungsbild wurde als südosteuropäisch beschrieben. Der Mann war etwa 1,70 Meter groß, hatte ungepflegtes schwarzes dichtes Haar und trug eine blaue Jacke. Die Frau war etwa 1,60 Meter groß und hatte lange braune Haare. Sie trug einen schwarzen Mantel oder eine schwarze Jacke.

Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/ 8990-5778 melden.