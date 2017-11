Blaulicht aus Stuttgart Exhibitionist zeigt sich vor Kindern

Von red 01. November 2017 - 15:08 Uhr

Ein unbekannter Mann ist am Dienstagnachmittag an einem Spielplatz in Stuttgart unterwegs. Zwei Mädchen beobachten ihn, wie er die Hose runterlässt. Diese und weitere Meldungen von der Polizei in Stuttgart.

Stuttgart - Ein bislang unbekannter Mann ist am Dienstag gegen 14.15 Uhr im Georgiiweg (S-Degerloch) als Exhibitionist aufgetreten.

Wie die Polizei berichtet, bemerkten zwei achtjährige Mädchen, die sich auf dem Spielplatz aufhielten, einen Mann mit heruntergelassener Hose, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Den Mann können sie wie folgt beschreiben: circa 25 Jahre alt, klein, hatte kurze schwarze Haare, trug einen schwarzen Pullover mit weißem Emblem auf der Vorderseite, eine dunkle Hose und schwarze Sportschuhe mit einem „N“ auf der Außenseite.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 entgegen.