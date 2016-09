Blaulicht aus Stuttgart Exhibitionist belästigt Joggerin

Von red 04. September 2016 - 13:04 Uhr

Eine Joggerin ist in Stuttgart von einem Exhibitionisten belästigt worden.Foto: dpa

Eine 32-Jährige joggt am Samstagmorgen durch den Unteren Schlossgarten, als sie von einem Exhibitionisten belästigt wird. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Ost - Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstag im Unteren Schlossgarten in Stuttgart-Ost eine 32-jährige Joggerin in exhibitionistischer Weise belästigt.

Die Frau lief gegen 07.45 Uhr auf der Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Allee, als sie auf Höhe des Grillplatzes einen auf einer Parkbank sitzenden Mann bemerkte, welcher seine Hose geöffnet hatte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte, berichtet die Polizei.

Die Geschädigte lief weiter und verständigte die Polizei. Eine Fahndung verlief jedoch negativ. Der Unbekannte war etwa 45 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare, war bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und einer blauen Jeanshose.

Des Weiteren trug er eine khakifarbene Schildmütze sowie eine eckige Sonnenbrille. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.