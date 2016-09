Blaulicht aus Stuttgart Exhibitionist belästigt 29-Jährige in S-Bahn

Von red 07. September 2016 - 16:34 Uhr

Eine 29-Jährige ist am Dienstagmorgen während einer S-Bahnfahrt in Stuttgart von einem Exhibitionisten belästigt worden. (Symbolbild)Foto: dpa

Eine 29-Jährige ist am Dienstagmorgen von einem unbekannten Exhibitionisten während einer S-Bahnfahrt in Stuttgart belästigt worden. Einer 19-Jährigen ist am Abend Ähnliches widerfahren – der Polizeibericht aus Stuttgart.

Stuttgart - Eine 29-Jährige ist am Dienstagmorgen während einer S-Bahnfahrt in Stuttgart von einem unbekannten Exhibitionisten belästigt worden.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, war die Frau mit einer Bahn der Linie S3 von der Haltestelle Flughafen in Fahrtrichtung Backnang unterwegs. Kurz vor dem Halt in Echterdingen setzte sich der Unbekannte gegenüber von ihr auf einen Sitz. Plötzlich entblößte der Mann sein Glied und führte stimulierende Bewegungen durch.

Als die 29-Jährige ihn aufforderte, die Handlungen zu unterlassen, deutete der Mann ihr an, ruhig zu sein. Die Frau setzte sich daraufhin um und erstattete später Anzeige. Der Täter wird als etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll kurze, schwarze Haare, einen Stoppelbart, eine schwarze lange Hose und ein dunkles Oberteil getragen haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/87035200 bei der Polizei zu melden.