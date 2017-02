Blaulicht aus Stuttgart Einbrecher wird überrascht und zückt Messer

Von red 05. Februar 2017 - 15:12 Uhr

In Untertürkheim hat ein Mann in seiner Wohnung einen Einbrecher überrascht. (Symbolbild)Foto: dpa

Ein 28-Jähriger kommt am Samstagabend in Untertürkheim nach Hause und überrascht dabei einen Einbrecher. Dieser zückt ein Messer und bedroht den Mann. Die Polizei sucht Zeugen – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart gibt es hier.

Stuttgart-Untertürkheim - Ein 28 Jahre alter Mann hat am Samstagabend im Bertholdweg in Untertürkheim einen Einbrecher in seiner Wohnung überrascht.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei meldet, war der bislang Unbekannte gegen 18.15 Uhr in die Erdgeschosswohnung der Geschädigten über die Terrassentür eingestiegen und hatte bereits mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet, als die Wohnungsinhaber zurückkehrten.

Dem 28-Jährigen gelang es zunächst, den Einbrecher festzuhalten, worauf dieser ihn mit einem Messer bedrohte. Letztendlich gelang dem Täter mitsamt der Beute die Flucht. Eine Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief erfolglos.

Beim Gesuchten soll es sich um einen zirka 40 Jahre alten und etwa 1,75 Meter großen Mann handeln, vermutlich Osteuropäer. Er hat kurze braune Haare mit grauen Schläfen und war bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke, einer blauen Jeans sowie schwarzen Schuhen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.