Blaulicht aus Stuttgart Dreister Trickdieb verletzt Senior und flüchtet

Von red 15. September 2016 - 16:20 Uhr

Nach einem Trickdiebstahl in Stuttgart-Nord erleidet ein 84-Jähriger einen Schock.Foto: dpa/Symbolbild

Ein Unbekannter erschleicht sich das Vertrauen eines 84-Jährigen in Stuttgart-Nord und bestiehlt den Mann in seiner eigenen Wohnung – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Nord - Ein dreister Trickdieb hat am Mittwochmittag in Stuttgart-Nord einen Rentner bestohlen.

Wie die Polizei berichtet, traf der 84-jährige Senior gegen 12.30 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Rosensteinstraße auf den Unbekannten, der sich ihm gegenüber als Sohn eines ehemaligen Arbeitskollegen ausgab.

So erschlich er sich das Vertrauen des betagten Mannes und fragte ihn schließlich, ob er in seiner Wohnung sicher Geld deponieren könne, das er für einen späteren Autokauf benötige. Daraufhin zeigte er dem 84-Jährigen ein gerolltes Bündel Bargeld. Gemeinsam gingen Beide dann in die Wohnung des Seniors, der ihm schließlich sein eigenes Geldversteck zeigte. Plötzlich stieß der Täter den 84-Jährigen zu Seite, nahm mehrere Tausend Euro Bargeld an sich und flüchtete aus der Wohnung. Der Rentner wurde durch den Stoß leicht verletzt und erlitt zudem einen Schock.

Der dreiste Täter soll zirka 30 bis 40 Jahre alt und 1,90 bis 2,00 Meter groß sein. Er hat eine stämmige Statur, kurze Haare und dicke rote Wangen. Er trug eine graue Schildmütze, Jeans, ein Hemd und einen grau-grünen Trenchcoat. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.