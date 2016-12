Blaulicht aus Stuttgart Im Discounter von dreistem Mann düpiert

Von red 14. Dezember 2016 - 16:39 Uhr

Ein dreister Unbekannter wollte in Stuttgart-Süd Geld stehlen.Foto: dpa/Symbolbild

Er würde mal gern einen deutschen 50-Euro-Schein sehen, sagt ein Unbekannter zum Mitarbeiter eines Discounters im Stuttgarter Süden. Das Unglück nimmt seinen Lauf – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Süd - Ein bislang unbekannter Dieb hat am Dienstagnachmittag in Stuttgart-Süd versucht, in einem Discounter in der Heusteigstraße Bargeld aus einer Kasse zu stehlen.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 20-jähriger Mitarbeiter des Marktes kurz vor 15.30 Uhr gerade dabei, mit dem Kasseneinsatz ins Büro zu gehen, als ihn der Unbekannte ansprach und sagte, dass er nicht wisse, wie deutsche 50-Euro-Scheine aussehen. Der 20-Jährige öffnete daraufhin seinen Kasseneinsatz – und gab dem Mann einen Schein zur Ansicht. Der Unbekannte nutzte diese Gelegenheit dreist aus und griff mehrmals in den Kasseneinsatz, holte weitere Scheine heraus und steckte einige davon in seine Manteltasche.

Der völlig überrumpelte Angestellte nahm die Scheine wieder an sich und alarmierte die Polizei. Diesen Umstand nutzte der Täter, um zu flüchten. Der 20-Jährige verfolgte den Mann und konnte ihn schließlich in der Hauptstätter Straße festhalten. In diesem Moment kam offenbar ein Komplize des Täters hinzu, stieß den Angestellten weg und ermöglichte so dem Täter die Flucht. Anschließend flüchtete auch der Komplize in einem dunklen BMW.

Der Täter ist etwa 50 Jahre alt, zirka 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat eine normale Figur und einen dunklen Teint. Er trug eine Brille, eine schwarze Mütze, einen dunklen Anzug, einen dunklen knielangen Mantel und ein weiß-rot kariertes Hemd. Sein Komplize ist etwa 20 bis 21 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hat eine pummelige Figur, ebenfalls einen dunklen Teint und schwarze, nach hinten gegelte Haare sowie einen Backen- und Kinnbart. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-4330 zu melden.