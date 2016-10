Blaulicht aus Stuttgart Brutaler Raubüberfall

Von red/loj 23. Oktober 2016 - 13:37 Uhr

In Stuttgart-Feuerbach ist ein 32-Jähriger brutal überfallen worden. Diese und weitere Meldungen in unserem Polizeibericht für Stuttgart.

Stuttgart-Feuerbach - Ein 32-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen in der Wiener Straße in Stuttgart-Feuerbach Opfer eines versuchten Raubüberfalles geworden. Der Mann war gegen 2.10 Uhr zu Fuß in Richtung Bahnhof Feuerbach unterwegs, als ihm auf Höhe einer Tankstelle kurz vor der Bludenzer Straße zwei Männer auffielen, von denen ihm einer unvermittelt in den Weg sprang. In einem sich darauf entwickelnden Streit wurde er geschlagen, zu Boden gerissen und getreten, teilt die Polizei mit.

Als der Mann am Boden lag, versuchten die Unbekannten, seine Taschen zu durchsuchen und ihm seine Armbanduhr vom Handgelenk zu reißen. Aufgrund seiner Gegenwehr und lauten Hilferufen ließen die Täter von ihm ab und flüchteten. Der 32-Jährige verfolgte die beiden Richtung Burgenlandstraße, verlor sie dort jedoch aus den Augen.

Einer der Täter war circa 1,85 Meter groß, etwa 25 Jahre alt und schlank. Er hatte schwarze kurze Haare und war mit einer schwarzen dünnen Jacke bekleidet. Der zweite Täter war circa 1,75 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt. Er hatte eine kräftige, pummelige Statur, kurze Haare sowie einen hellbraunen oder rötlichen Vollbart. Er war mit einer grauen Jacke, einer hellen Basecap bekleidet und trug eine Brille mit großem Rand. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/89 90-57 78 entgegen.