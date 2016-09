Blaulicht aus Stuttgart Brand in Vereinsheim verursacht hohen Schaden

Von red 03. September 2016 - 11:42 Uhr

Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Samstag zu einem Brand in Stuttgart-Wangen ausrücken.Foto: dpa

Polizeibeamte bemerken in der Nacht zum Samstag einen Brand auf einem Vereinsgelände in Stuttgart-Wangen. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Wangen - Rund 100 000 Euro Sachschaden hat ein Brand am Samstag auf einem Vereinsgelände an der Nähterstraße/Zur Staibhöhe in Stuttgart-Wangen verursacht. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei mit.

Mehr zum Thema

Polizeibeamte bemerkten gegen 03.45 Uhr den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Nach bisherigen Erkenntnissen brach aus bislang unbekannter Ursache in einem Lageranbau am Vereinsheim der Brand aus und griff auf das gesamte Gebäude über.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand gegen 05.15 Uhr gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.