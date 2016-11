Blaulicht aus Stuttgart Betrunkener soll im Streit zugestochen haben

Von red 16. November 2016 - 16:55 Uhr

Am Dienstag wurde in Stuttgart-Zuffenhausen ein 44-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt.Foto: dpa/Symbolbild

Mit mehreren Messerstichen wird ein 44-Jähriger in Stuttgart-Zuffenhausen schwer verletzt. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Zuffenhausen - Die Polizei hat am Dienstagabend in einer Wohnung in Stuttgart-Zuffenhausen einen 58-Jährigen festgenommen, der einen anderen Mann mit einem Messer schwer verletzt haben soll.

Wie die Beamten melden, rief der Verdächtige kurz nach 22 Uhr selbst die Polizei und sagte, sein 44-jähriger Bekannter sei verletzt und blute stark. Vor Ort kümmerten sich ein Notarzt und Rettungssanitäter um den schwer verletzten Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Wie sich herausstellte, war es zwischen den erheblich betrunkenen Männern aus unbekannten Gründen zum Streit gekommen, der dann eskalierte. Der 58-Jährige soll dann dem 44-Jährigen mehrere Male ein Messer in den Oberkörper gerammt haben. Der Verdächtige kam vor einen Haftrichter.