Blaulicht aus Stuttgart Autofahrer wird nach Zurechtweisung aggressiv

Von red 28. September 2016 - 15:56 Uhr

Zu einer gefährlichen Situation zwischen einem Radfahrer und einem unbekannten Autofahrer kam es am Mittwoch in der Stuttgarter Innenstadt.Foto: dpa/Symbolbild

Ein Unbekannter steuert sein Auto in eine Straße in Stuttgart-Mitte, in die er nicht fahren darf. Als ein Radfahrer ihn darauf hinweist, hält er auf den Radler zu – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Mitte - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, bei dem am Mittwochvormittag in der Eberhardstraße in Stuttgart-Mitte ein bislang unbekannter Autofahrer einen 41-jährigen Radler gefährdet hat.

Wie die Beamten berichten, fuhr der 41-Jährige mit seinem Lastenfahrrad gegen 10.45 Uhr die Eberhardstraße entlang in Richtung Torstraße. Hinter ihm fuhr der bislang unbekannte Autofahrer, welcher das Einfahrtverbot an der dortigen Stelle ignorierte. Der 41-Jährige hielt an und wies den Autofahrer darauf hin, dass er hier nicht durchfahren dürfe.

Als der Radfahrer wieder zu seinem Zweirad ging, hielt der Autofahrer auf den 41-Jährigen zu, so dass dieser sich auf der Motorhaube abstützen musste. Der Unbekannte ließ dabei mehrfach den Motor aufheulen, schob den Radfahrer vor sich her, und flüchtete anschließend. Der Radfahrer wurde nicht verletzt.

Der Verdächtige soll etwa 50 Jahre alt sein und kurze schwarze Haare sowie einen Schnauzbart haben. Laut des Fahrradfahrers hatte er ein „indisches Aussehen“. Er fuhr einen Mazda mit dem Teilkennzeichen UL. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3100 zu melden.