Blaulicht aus Stuttgart Angerempelt und dabei Handy und Geld gestohlen

Von red/dja 07. August 2017 - 17:11 Uhr

Die Polizei Stuttgart sucht Zeugen zu dem Vorfall am Freitagabend. Foto: dpa

Ein 22-Jähriger ist am Freitagabend im Stuttgarter Hauptbahnhof unterwegs. Er bemerkt, wie er angerempelt wird. Danach fehlen Handy und Bargeld. Diese und weitere Meldungen von der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart - Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend gegen 21.30 Uhr im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs einem 22-jährigen Reisenden offenbar das Handy im Wert von 650 Euro entwendet.

Wie die Polizei berichtet, kaufte sich der Reisende vorher eine Packung Zigaretten am dortigen Kiosk und steckte das Handy samt Hülle in seine Hosentasche. Laut Angaben des 22 Jahre alten Mannes rempelte ihn anschließend ein Mann beim Einsteigen in die S-Bahn S6 Richtung Weil der Stadt an. Kurz darauf bemerkte der Mann den Diebstahl.

Polizei sucht Zeugen

In der Handyhülle befanden sich unter anderem noch 200 Euro in Bar. Der Reisende beschreibt den Unbekannten als dunkelhäutig, etwa 1,80 Meter groß und mit kurzen dunklen Haaren mit weißen Strähnen. Er soll zur Tatzeit eine blaue Jeanshose sowie ein rotes Oberteil getragen haben.

Die Polizei wertet nun die Videoaufzeichnungen aus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.